Спектакль "Скрипач на крыше"

Постановку покажут 9 июня в "Балтийском доме". Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

В маленькой деревеньке в согласии с Богом живет Тевье-молочник – маленький человек с большим сердцем. Он много работает, мечтает о душевном покое и хочет хоть немного разбогатеть. У героя уже есть самое большое сокровище на свете — любимые дочери, ради которых он готов на все!

Однако дети не всегда живут так, как говорят родители. Его три взрослые красавицы выходят замуж без отцовского благословения — еще и за бедняков! Что делать? Понять? Простить? Отпустить?

Фото: Pxhere