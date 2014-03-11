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Спектакль "Скрипач на крыше"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Скрипач на крыше"

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Постановку покажут 9 июня в "Балтийском доме". Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

В маленькой деревеньке в согласии с Богом живет Тевье-молочник – маленький человек с большим сердцем. Он много работает, мечтает о душевном покое и хочет хоть немного разбогатеть. У героя уже есть самое большое сокровище на свете — любимые дочери, ради которых он готов на все!

Однако дети не всегда живут так, как говорят родители. Его три взрослые красавицы выходят замуж без отцовского благословения — еще и за бедняков! Что делать? Понять? Простить? Отпустить? 

Фото: Pxhere

Теги: скрипач на крыше, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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