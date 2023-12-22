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Спектакль "Сказка о потерянном времени"
Сегодня, 12:00
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Спектакль "Сказка о потерянном времени"

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Постановку покажут 29 апреля в ТЮЗе им. Брянцева. Начало в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

Насладитесь старой сказкой на новый лад. Это история о  мальчике Пете, который откладывал все "на потом", легко и непринужденно учит простой истине: ценить нужно каждый миг жизни!  В этой постановке мы поговорим о современных способах потери времени : об одиночестве и замкнутости, которые приносят нам современные технологии, и тем самым уничтожают наше время. Зрители поймут, как важно ценить каждую минуту, наслаждаться дружбой, учебой, живым общением, путешествиями. Спектакль понравится взрослым и детям. 

Фото: ТЮЗ им. Брянцева (сайт)

Теги: сказка о потерянном времени, спектакль, тюз имени брянцева
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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