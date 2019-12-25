Спектакль "Сказка о потерянном времени"

На Большой сцене ТЮЗа имени Брянцева публике будет представлен ремейк знаменитой философской сказки Евгения Шварца.

Действие сюжета о приключениях мальчика Пети перенесено в наши дни. И в этом случае эпоха высоких технологий только ярче высвечивает вечные истины: ценить нужно каждый миг, "на потом" лучше ничего не откладывать. На спектакль можно идти всей семьёй, интересно будет всем: и детям, и взрослым. Постановщиком красочного музыкального спектакля выступила молодой режиссёр Ирина Кондрашова, выпускница ВГИКа и Школы-студии МХаТ.

Место: Театр юных зрителей имени Брянцева (пл. Пионерская, д. 1)

Цена: от 400 до 800 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: ВК/ Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева