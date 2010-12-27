Спектакль "Сказка для непослушных медвежат"

Возрастное ограничение: 0+.

Жили-были в одном лесу Михаил Иваныч и Настасья Иванна. И были они такие добрые, что даже злая собака, которая их двор охраняла, ушла злиться в другое место. И было у них все как у людей, то есть медведей — и дом был, и сад, и собственная домашняя муха. Не было хлопот у медведей, пока в доме не появился маленький медвежонок — Мишук. В один день Мишук решил, что неправильно его воспитывают, и сбежал из дома, по дороге прихватив первого встречного зайчонка. Шли они, шли и пришли не к себе домой, а прямиком в лисью избушку. Вот только тогда и понял Мишук, что такое дом родной, где тебя и обогреют, и простят, и в обиду не дадут. И самое главное, понял Мишук: каким бы ты ни был, родители тебя все равно любят.

Дата и время: 7 сентября в 11:30 и 14:00

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Большой Театр Кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru