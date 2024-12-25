  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Сирена и Виктория"
Сегодня, 19:00
127
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Сирена и Виктория"

0 0

Спектакль "Сирена и Виктория" покажут 4 января во Дворце искусств Ленобласти. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Это комедия о двух женщинах, которые решили покончить с одиночеством. Сирена – успешная бизнес-леди, однако деньги не принесли ей счастья. Героиня захотела начать учить английский язык, для чего наняла скромного доктора филологических наук Викторию. 

Супруг женщины нашел себе другую, и теперь она одинока. Это то, что объединяет героинь. Сирена взяла счастье новой подруги в собственные руки. На голову дам "падает" мужчина по вызову, подрабатывающий стрижкой собак, – Константин. Развитие истории заводит персонажей в нелепые ситуации. 

Фото: dk-tlt.ru 

Теги: комедия, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии