Спектакль "Сирена и Виктория" покажут 4 января во Дворце искусств Ленобласти. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Это комедия о двух женщинах, которые решили покончить с одиночеством. Сирена – успешная бизнес-леди, однако деньги не принесли ей счастья. Героиня захотела начать учить английский язык, для чего наняла скромного доктора филологических наук Викторию.

Супруг женщины нашел себе другую, и теперь она одинока. Это то, что объединяет героинь. Сирена взяла счастье новой подруги в собственные руки. На голову дам "падает" мужчина по вызову, подрабатывающий стрижкой собак, – Константин. Развитие истории заводит персонажей в нелепые ситуации.

Фото: dk-tlt.ru