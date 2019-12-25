Театр "Мастерская" п/р Г.Козлова.

В театре "Мастерская" п/р Г.Козлова покажут спектакль "Сирано де Бержерак. Актеры/Исполнители: Е.Шумейко, А.Арефьева, С.Агафонов, А.Ведерников, И.Борисов, М.Касапов, О.Абалян, А.Семенов.

Романтическую сказку Ростана Александр Баргман ставит о несчастных людях, проживающих не свою жизнь. И в первую очередь – о поэте, бретере и воине де Бержераке, человеке, живущем в мире сплошных потерь. Сирано так искренне хотел сделать счастливыми и Роксану, и ее возлюбленного Кристиана, а в результате погубил и их, и себя.

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото: Театр "Мастерская" п/р Г.Козлова.