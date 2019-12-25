  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Сирано де Бержерак"
Сегодня, 19:00
159
IRINA_CHALKINA

Спектакль "Сирано де Бержерак"

0 0

Театр "Мастерская" п/р Г.Козлова.

В театре "Мастерская" п/р Г.Козлова покажут спектакль "Сирано де Бержерак. Актеры/Исполнители: Е.Шумейко, А.Арефьева, С.Агафонов, А.Ведерников, И.Борисов, М.Касапов, О.Абалян, А.Семенов.

Романтическую сказку Ростана Александр Баргман ставит о несчастных людях, проживающих не свою жизнь. И в первую очередь – о поэте, бретере и воине де Бержераке, человеке, живущем в мире сплошных потерь. Сирано так искренне хотел сделать счастливыми и Роксану, и ее возлюбленного Кристиана, а в результате погубил и их, и себя. 

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото: Театр "Мастерская" п/р Г.Козлова.

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии