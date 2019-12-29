Спектакль "Сирано де Бержерак"

Поэт и романтик Сирано де Бержерак по праву признан одним из литературных символов высокой любви. Он отдает самые искренние слова для любимой женщины тому, кто нравится ей. И она любит эти слова долгое время, пока не узнает правду о том, кто их автор.
История о любви и войне, о счастье, которое пытаются отдать любимым, но в итоге теряют собственное. История о жертве романтической интриги и отчаянной жизни здесь и сейчас.
Спектакль Александра Баргмана.
Цена: от 3000 рублей
Адрес: театр "Мастерская", ул. Народная, 1
Фото: www.vteatrekozlov.net
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