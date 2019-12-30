Спектакль "Сирано де Бержерак"

Горькая история о всепоглощающей любви и счастье.

Поэт и романтик Сирано де Бержерак по праву признан одним из литературных символов высокой любви. Он отдает самые искренние слова для любимой женщины тому, кто нравится ей. И она любит эти слова долгое время, пока не узнает правду о том, кто их автор.

История о любви и войне, о счастье, которое пытаются отдать любимым, но в итоге теряют собственное. История о жертве романтической интриги и отчаянной жизни здесь и сейчас.

Спектакль Александра Баргмана.

Цена: от 1200 рублей

Адрес: театр "Мастерская", ул. Народная, 1

Фото: www.vteatrekozlov.net