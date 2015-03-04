Спектакль "Синьор из высшего общества"

Пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи написана в 1956 году. Режиссер Дамир Салимзянов сделал для спектакля новые перевод и сценическую редакцию итальянской комедии положений.
Главный персонаж синьор Папагатто – завсегдатай публичных светских мероприятий. Он, используя свое знание законов психологии, общается с богатыми гостями и уносит с пышных столов деликатесы, чтобы потом их продать и обеспечить семью.
Однако наступает момент, когда авантюрист понимает, что растрачивает свои таланты впустую.
Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета
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