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Спектакль "Синьор из высшего общества"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Синьор из высшего общества"

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Спектакль "Синьор из высшего общества" покажут 21 февраля в Театре имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи написана в 1956 году. Режиссер Дамир Салимзянов сделал для спектакля новые перевод и сценическую редакцию итальянской комедии положений. 

Главный персонаж синьор Папагатто – завсегдатай публичных светских мероприятий. Он, используя свое знание законов психологии, общается с богатыми гостями и уносит с пышных столов деликатесы, чтобы потом их продать и обеспечить семью. 

Однако наступает момент, когда авантюрист понимает, что растрачивает свои таланты впустую. 

Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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