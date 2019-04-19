Спектакль "Шум за сценой" покажут 14 мая в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Зрители заглянут за кулисы и увидят, что там происходит во время репетиций. В спектакле Майкла Фрейна все идет не по плану, много курьезных ситуаций. Ближе к финалу происходящее становится абсурднее.

В центре сюжета – актерская труппа, которая за несколько часов до премьеры репетирует бездарную пьеску. Задача антрепризы – прорекламировать спонсора, производителя консервированных сардин. Артисты думают о личных запутанных отношениях, и это умножает комические ситуации.

Фото: estrada.spb.ru