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Спектакль "Шум за сценой"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Шум за сценой"

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Спектакль "Шум за сценой" покажут 14 мая в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Зрители заглянут за кулисы и увидят, что там происходит во время репетиций. В спектакле Майкла Фрейна все идет не по плану, много курьезных ситуаций. Ближе к финалу происходящее становится абсурднее. 

В центре сюжета – актерская труппа, которая за несколько часов до премьеры репетирует бездарную пьеску. Задача антрепризы – прорекламировать спонсора, производителя консервированных сардин. Артисты думают о личных запутанных отношениях, и это умножает комические ситуации. 

Фото: estrada.spb.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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