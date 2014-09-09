  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Шум за сценой"
Сегодня, 19:00
417
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Шум за сценой"

0 0

Спектакль "Шум за сценой" покажут 21 марта в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Зрители спектакля заглянут за кулисы и увидят, что там происходит во время репетиций. Комедия положений поставлена по пьесе Майкла Фрейна. 

В центре сюжета окажется быстро собранная актерская труппа, репетирующая "бездарную пьеску". Задача артистов – прорекламировать спонсора, который производит консервированные сардины. А актеры больше думают о личных запутанных отношениях и умножают комические ситуации. 

Театр эстрады представит свою интерпретацию знаменитой постановки. В спектакле найдется место и яркой фантазии, и творческой импровизации. 

Фото: estrada.spb.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии