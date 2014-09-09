Спектакль "Шум за сценой"

Зрители спектакля заглянут за кулисы и увидят, что там происходит во время репетиций. Комедия положений поставлена по пьесе Майкла Фрейна.
В центре сюжета окажется быстро собранная актерская труппа, репетирующая "бездарную пьеску". Задача артистов – прорекламировать спонсора, который производит консервированные сардины. А актеры больше думают о личных запутанных отношениях и умножают комические ситуации.
Театр эстрады представит свою интерпретацию знаменитой постановки. В спектакле найдется место и яркой фантазии, и творческой импровизации.
Фото: estrada.spb.ru
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