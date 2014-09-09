Спектакль "Шум за сценой" покажут 21 марта в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Зрители спектакля заглянут за кулисы и увидят, что там происходит во время репетиций. Комедия положений поставлена по пьесе Майкла Фрейна.

В центре сюжета окажется быстро собранная актерская труппа, репетирующая "бездарную пьеску". Задача артистов – прорекламировать спонсора, который производит консервированные сардины. А актеры больше думают о личных запутанных отношениях и умножают комические ситуации.

Театр эстрады представит свою интерпретацию знаменитой постановки. В спектакле найдется место и яркой фантазии, и творческой импровизации.

Фото: estrada.spb.ru