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Спектакль "Школа налогоплательщиков"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Школа налогоплательщиков"

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Спектакль "Школа налогоплательщиков" покажут 12 марта в "Молодежном театре на Фонтанке". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Этот спектакль легок и стремителен, но не лишен лиризма и остроты. Рассуждения о процентных отчислениях, которые сдобрены хорошей порцией юмора и интригующей любовной историей, только сильнее закручивают сюжет. 

Руководитель школы налогоплательщиков – Гастон Вальтье, он "без пяти минут рогоносец". Персонаж так хочет вернуть расположение заскучавшей жены, что едва ли не разоряет государственную казну.

Пьеса является комедией на злобу дня, написанной в 1934 году во Франции. Тогда над страной довлело бремя налогов.

Фото: ВКонтакте / Молодежный театр на Фонтанке 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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