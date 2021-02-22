Спектакль "Школа налогоплательщиков" покажут 12 марта в "Молодежном театре на Фонтанке". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Этот спектакль легок и стремителен, но не лишен лиризма и остроты. Рассуждения о процентных отчислениях, которые сдобрены хорошей порцией юмора и интригующей любовной историей, только сильнее закручивают сюжет.

Руководитель школы налогоплательщиков – Гастон Вальтье, он "без пяти минут рогоносец". Персонаж так хочет вернуть расположение заскучавшей жены, что едва ли не разоряет государственную казну.

Пьеса является комедией на злобу дня, написанной в 1934 году во Франции. Тогда над страной довлело бремя налогов.

Фото: ВКонтакте / Молодежный театр на Фонтанке