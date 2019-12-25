  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Шикарная свадьба"
Сегодня, 19:00
496
Alena_Zinovieva

Спектакль "Шикарная свадьба"

0 0

Возрастное ограничение: 12+.

Как можно проснуться в день свадьбы в постели с незнакомкой? Об этом зрителям расскажет непутевых жених Билл, обнаруживший себя после мальчишника в гостиничном номере с красавицей. Тем временем невеста Билла уже надевает свадебное платье в соседних апартаментах и хочет видеть своего суженного. На помощь лучшему другу приходит шафер Том. Он берет всю ответственность за произошедшее на себя и выдает горничную отеля Джуди за свою невесту, прилетевшую на свадьбу Билла.

Артисты: Юлия Куварзина, Алексей Климушкин, Андрей Гайдулян, Виталий Гогунский, Наталья Винокурова, Екатерина Данилова

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com

Теги: афиша, дк выборгский, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии