Спектакль "Семья в подарок" представят 24 апреля в "Балтийском доме". Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Комедию поставили по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала".

На свой бенефис петербуржцев приглашает народная артистка РФ Татьяна Пилецкая. По сюжету мама Софья Ивановна обаятельна и остроумна. Она мечтает о двух вещах – выдать дочь замуж и чтобы Чарльз Диккенс был жив и писал еще. Дочь Таня недурна и в молодости имела несколько бурных романов. Теперь женщина живет с мамой, каждое утро варит ей овсянку и по вечерам читает вслух. Однажды любовь постучалась в дверь их квартиры. Игорь шел на свидание, но по иронии судьбы перепутал адрес.

Фото: culture.ru