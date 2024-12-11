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Спектакль "Семья в подарок"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Семья в подарок"

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Спектакль "Семья в подарок" покажут 24 января в "Балтийском доме". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Комедия "Семья в подарок" поставлена по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала". Сюжет напоминает сказку, в которую каждому хочется верить. 

Мама Софья Ивановна мечтает выдать дочь замуж, и чтобы Чарльз Диккенс был жив и писал еще. Так, дочь Таня умна и уже имела несколько романов. Теперь она живет с мамой, своей семьи у нее нет. 

Однажды любовь постучалась в дверь их квартиры. Молодой человек Игорь шел на свидание к другой девушке, однако перепутал адрес. 

Фото: culture.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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