Спектакль "Семья в подарок"

Комедия "Семья в подарок" поставлена по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала". Сюжет напоминает сказку, в которую каждому хочется верить.
Мама Софья Ивановна мечтает выдать дочь замуж, и чтобы Чарльз Диккенс был жив и писал еще. Так, дочь Таня умна и уже имела несколько романов. Теперь она живет с мамой, своей семьи у нее нет.
Однажды любовь постучалась в дверь их квартиры. Молодой человек Игорь шел на свидание к другой девушке, однако перепутал адрес.
Фото: culture.ru
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