Спектакль "Семья в подарок" покажут 24 января в "Балтийском доме". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Комедия "Семья в подарок" поставлена по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала". Сюжет напоминает сказку, в которую каждому хочется верить.

Мама Софья Ивановна мечтает выдать дочь замуж, и чтобы Чарльз Диккенс был жив и писал еще. Так, дочь Таня умна и уже имела несколько романов. Теперь она живет с мамой, своей семьи у нее нет.

Однажды любовь постучалась в дверь их квартиры. Молодой человек Игорь шел на свидание к другой девушке, однако перепутал адрес.

Фото: culture.ru