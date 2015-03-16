Спектакль "Семья Сориано, или Итальянская комедия" покажут 28 марта в "Молодежном театре на Фонтанке". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Режиссер спектакля Cемен Спивак попытался обратить внимание на глубину человеческих переживаний. На сцене покажут страстную "битву" между мужчиной и женщиной, путь к созданию семьи, в которой каждый несет часть своей ответственности.

Что же делать, если вторая половинка спустя 25 лет отношений не спешит делать предложение? Как привести возлюбленного под венец, если выясняется, что он не прочь попытать счастье на стороне?

Итальянцы экспрессивны, поэтому постановка эмоциональна и наполнена страстью.

Фото: culture.ru