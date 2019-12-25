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Спектакль "Семейный портрет"
Сегодня, 19:00
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himif

Спектакль "Семейный портрет"

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О трагедии, к которой может привести семья, в которой нет любви и согласия(16+).

Сложное переплетение жизней и судеб связало семью Ивана Коломийцева и его брата Якова. Влюбленный в жену Ивана, Софью, Яков постоянно решает проблемы семьи брата, в которой нет мира и согласия. Дочь Надежда выпрашивает у дяди Якова деньги на наряды, Александр – на ночные кутежи, Любовь не может простить своего уродства после травмы в младенчестве, младшие Петр и Вера стали заложниками материнских компромиссов.

Режиссер Александр Кузин пытался разобраться в причинах непростых отношений в семье Коломийцева, героя пьесы Максима Горького. Семья, перестающая быть опорой и не дающая любовь детям, кишащая ссорами и недомолвками может привести к трагическим последствиям.

Спектакль идет 2 часа 30 минут с одним антрактом.

Цена билетов: от 500 рублей

Место: Театр на Литейном, Литейный пр., 51

Фото: Театр на Литейном

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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