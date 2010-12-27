Спектакль "Семейный портрет"

Возрастное ограничение: 16+.

Нет ничего страшнее семьи, которая перестает быть тылом и опорой. Семьи, где дети лишены любви.

Отношения между семьей Коломийцева и его братом Яковом достаточно запутанные. Пользуясь тем, что дядя Яков болен, старшие дети Коломийцева выпрашивают у него деньги — Надежда на наряды, а Александр на ночные кутежи.

Любовь, догадываясь о том, что Иван Коломийцев не ее отец, не может простить ему своего уродства, на которое он обрек ее, уронив в младенчестве. И только младшие дети, которых няня Федосья называет "последними", задумываются о нравственности и морали.

Когда в семье нет мира, дети вынуждены расплачиваться за грехи и ошибки отцов, выносить родителям жестокий и нелестный приговор.

Продолжительность: 1 час 50 минут

Адрес: Драматический театр "На Литейном", Литейный проспект, 51

Фото: bileter.ru