  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Сад наслаждений"
Сегодня, 20:00
588
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Сад наслаждений"

0 0

22 мая в театре Karlsson Haus покажут спектакль "Сад наслаждений" в интерпретации режиссера Евгения Корняга. Начало постановки в 20:00. Возрастное ограничение 18+

"Сад наслаждений" – это невербальное сочинение на тему порока и телесности, где главное место действия – сад. Спектакль вдохновлен известным триптихом крупнейшего творца Северного Возрождения Босха "Сад земных наслаждений", вокруг работы которого множество мнений и споров. Однако ни одно из имеющихся на сегодняшний день толкований картины не признано единственно верным.

Спектакль существует на границе физического и кукольного театра. Цель постановки – попытка понять, что происходило на четвертый день после сотворения Мира.

Продолжительность – 1 час 10 минут.

Фото: karlssonhaus.ru 

Теги: karlsson haus, сад наслаждений, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии