Спектакль "Сад наслаждений"

"Сад наслаждений" – это невербальное сочинение на тему порока и телесности, где главное место действия – сад. Спектакль вдохновлен известным триптихом крупнейшего творца Северного Возрождения Босха "Сад земных наслаждений", вокруг работы которого множество мнений и споров. Однако ни одно из имеющихся на сегодняшний день толкований картины не признано единственно верным.
Спектакль существует на границе физического и кукольного театра. Цель постановки – попытка понять, что происходило на четвертый день после сотворения Мира.
Продолжительность – 1 час 10 минут.
Фото: karlssonhaus.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все