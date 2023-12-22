22 мая в театре Karlsson Haus покажут спектакль "Сад наслаждений" в интерпретации режиссера Евгения Корняга. Начало постановки в 20:00. Возрастное ограничение 18+

"Сад наслаждений" – это невербальное сочинение на тему порока и телесности, где главное место действия – сад. Спектакль вдохновлен известным триптихом крупнейшего творца Северного Возрождения Босха "Сад земных наслаждений", вокруг работы которого множество мнений и споров. Однако ни одно из имеющихся на сегодняшний день толкований картины не признано единственно верным.

Спектакль существует на границе физического и кукольного театра. Цель постановки – попытка понять, что происходило на четвертый день после сотворения Мира.

Продолжительность – 1 час 10 минут.

Фото: karlssonhaus.ru