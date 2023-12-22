Спектакль "С любимыми не расставайтесь"

В Театре "Буфф" 2 июня пройдет спектакль про любовь. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Постановка создана по мотивам пьесы Александра Володина. В спектакле задействованы самые молодые артисты театра, уже знакомые зрителям по спектаклю "Маленькие истории Большого города". Они расскажут, как важно сохранить согревающее душу чувство, и покажут, как легко его потерять.

Готовы ли наши сердца к тому, чтобы сберечь, удержать любовь, закрыть глаза на ошибки и быть счастливым с тем, кто дорог?

Музыкальный спектакль театра "Буфф" — про молодых и для молодых.

Фото: Буфф (сайт)