Спектакль пройдет на сцене Драматического театра на Литейном.

На сцене Драматического театра на Литейном покажут спектакль "С любимыми не расставайтесь". Режиссер з.а.РСФСР и н.а.России А.В.Галибин.

Постановка "С любимыми не расставайтесь" - мелодраматическая история о том, как двое людей, пожив семейной жизнью, поняли, что не подходят друг другу, и развелись. Но спустя время, они вдруг осознают, что это было огромной ошибкой, которую очень сложно исправить.

Актеры/Исполнители: з.а.России О.Самошина, з.а.России И.Кушнир, з.а.России Е.Ложкина, з.а.России А.Рязанцев, з.а.России А.Жданов, М.Иванова, М.Овсянникова, С.Колос, С.Мосьпан и др.

Продолжительность 1 ч 35 мин, без антракта.