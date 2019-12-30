Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Рюи Блаз" поставлен по знаменитой пьесе Виктора Гюго, которая поднимает проблемы любви и государственных интриг. Текст пьесы настолько современен, что может поспорить актуальностью с сегодняшними новостями. Создатели спектакля не стали рядить героев романтической драмы в современные наряды.

В "Рюи Блазе" есть все приметы настоящей интриги. Это и переодевания главных героев, и придворные интриги, опутавшие королевский двор, и прекрасная королева, влюбленная в слугу. В оформлении и сценических костюмах присутствует яркий исторический флер, созданный художником Иваном Совлачковым.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Санкт-Петербургский театр Русская антреприза имени Андрея Миронова, Большой проспект Петроградской стороны, 75

Фото: mironov-theatre.ru