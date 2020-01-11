Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Рюи Блаз" поставлен по знаменитой пьесе Виктора Гюго, поднимающей проблемы любви и государственных интриг. Текст пьесы настолько современен, что может поспорить актуальностью с сегодняшними новостными текстами.

В "Рюи Блазе" есть все приметы настоящей интриги — переодевания главных героев, придворные романы, опутавшие королевский двор, прекрасная королева, влюбленная в слугу, дуэли и жесткосердные герцогини.

Создатели спектакля не стали переодевать своих героев в современные наряды. В их костюмах прослеживается яркий исторический флер, созданный художником Иваном Совлачковым.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Санкт-Петербургский театр Русская антреприза имени Андрея Миронова, Большой проспект ПС, 75

Фото: mironov-theatre.ru