Спектакль "Русская матрица"

Режиссер постановки - Андрей Прикотенко.

Автор спектакля Андрея Прикотенко самостоятельно собирал по кусочкам народные сказки с составлял из них единое полотно. Постановщик добавил, что считает свое творение "русской Одиссеей". Приглашенный мастер включил в сюжет известных персонажей: от Ивана-дурака до Коша (Кощея), от Чудо-Юда и до Елены Прекрасной.

Главный герой отправляется в долгие странствия. Изначально его цель: получить в руки волшебную жар-птицу. После череды неудач Иван отправляется в еще один поход, но на этот раз он пытается поймать счастье и разузнать, в чем же заключается правда жизни. На пути у персонажа встречаются как помощники, так и враги, но не все путники действительно остаются теми, кем кажутся на первый взгляд. История заставляет присмотреться к собственным ценностям и заглянуть внутрь себя. В ролях задействованы как молодежный состав театра, так и маститые мэтры сцены: Сергей Мигицко, Александр Новиков и Светлана Письмиченко.

Напомним, что ранее мы побывали на пресс-конференции в Театре имени Ленсовета и узнали у режиссера о процессе создания данного спектакля.