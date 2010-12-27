Возрастное ограничение: 12+.

В лучших традициях бессмертной классики Антона Чехова спектакль "Руководство для желающих жениться…" поднимет тему семейных отношений. Герои задаются вопросами: "Так ли это просто вступить в брак?", "Как не наделать фатальных ошибок?" и "Есть ли путь назад". На все эти вопросы зрители услышат серьезно-смешливый ответ.

В ролях: Вячеслав Невинный, Сергей Рубеко, Александр Пашутин, Анна Терехова, Екатерина Волкова

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com