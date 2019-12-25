Спектакль "Ромул Великий"

Постановка по мотивам комедии Фридриха Дюрренматта.

Пародийный и гротескный спектакль о человечестве, погрязшем в войне, и веселом императоре-пацифисте по мотивам комедии Фридриха Дюрренматта.

Режиссёр Денис Хуснияров выразил все контрасты, парадоксы и исторические факты. На сцене император Ромул, которого окружающие считают сумасшедшим, однако у римлянина все подчинено лишь концепции правления. И всего сутки из жизни великого народа.

Цена: от 400 рублей

Место: Театр на Васильевском, Средний пр. В.О., 48

Фото: Театр на Васильевском