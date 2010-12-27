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Спектакль "Рикки-Тикки-Тави"
Сегодня, 12:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Рикки-Тикки-Тави"

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Возрастное ограничение: 6+.

Музыкальный спектакль "Рикки-Тикки-Тави" поставлен по мотивам одноименного рассказа Редьярда Киплинга из "Книги Джунглей". Герои постановки расскажут маленьким зрителям и их родителям о доблести, дружбе, верности своему слову, необходимости защищать слабых и уважать старших.

По сюжету храбрый Рикки-Тики-Тави попадает в семью раджи и становится лучшим другом наследника престола. Зрителям покажут войну между людскими царями и царями змеиными. В противостоянии столкнуться два мира — человеческих ценностей, высоких идеалов и змеиных принципов: лжи, коварства, обмана.

Продолжительность: 50 минут

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru

Теги: рикки-тикки-тави, спектакль, театр эстрады имени аркадия райкина
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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