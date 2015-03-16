Спектакль "Ревизор" покажут 17 марта в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

По сюжету спектакля в наше время обманщик приезжает в глубокое захолустье, где его принимают за важного человека. В целом постановка объединит два произведения Н. В. Гоголя – "Ревизор" и "Театральный разъезд после представления новой комедии". В сценической интерпретации режиссера Стаса Парфенова именно "Театральный разъезд…" выведет на сцену положительного персонажа, имя которому Смех.

Роль Городничего сыграет художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Юрий Гальцев. Хлестаков явится своеобразным героем современности.

Фото: ВКонтакте / Театр Эстрады им. Аркадия Райкина