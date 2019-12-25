Спектакль "Рассказы"

В рассказах Василия Шукшина главные герои – деревенские простаки, которые прочно вошли в галерею характеров и социальных масок русского театра.
А постановка Виталия Гудкова посвящена художнику. Персонаж с одной стороны прячется за ширмами фантазийных миров, с другой – уязвим перед судьбой и большой историей. Дебют режиссера пропитан настроением автора. В основе – три рассказа: "Воскресная тоска", "Думы", "Два письма". На сцену выйдут два актера – Антон Сиданченко и сам Виталий Гудков.
Фото: пресс-служба театра "На Литейном"
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