Спектакль "Раневская. Одинокая насмешница" пройдет 22 июля в Театре комедии имени Акимова. Показ кинокомедии запланирован на 19:00. Возрастные ограничения: 12+.

Спектакль "Раневская. Одинокая насмешница" – особая комедия. Ее главным героем является не только Ф. Г. Раневская, но и ее неповторимый юмор. Исповедь с налетом драмы подается в дуэте с филигранной иронией над собой и всем миром.

Мысли, чувства, переживания, поступки Фаины Раневской оказались настолько глубокими и неординарными, что авторам не пришлось что-то сочинять или в чем-то ее корректировать. Поэтому актрису можно назвать полноценным соавтором спектакля.

Кинокомедия пройдет с одним антрактом.

Фото: golovin-teatr.ru