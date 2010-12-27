Спектакль "ROMEO&JULIET или Милосердная земля"

Возрастное ограничение: 18+.

Как вырваться из плена опостылевшей жизни, когда тебе уже за 70? Бывший библиотекарь и отец двух взрослых детей Дезире Кордье находит нетривиальный выход. Будучи в здравом уме и ясной памяти, он так умело симулирует старческое слабоумие, что попадает в дом престарелых для больных деменцией. Здесь, в этом царстве теней, среди людей, утративших полную связь с реальностью, он обретает свободу. В этом же заведении свои последние дни доживает Роза Розендалс, с которой он познакомился, когда им было по 17 лет, и которую он по робости так бездарно изгнал из своего будущего.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Вторая сцена БДТ имени Г. А. Товстоногова (Каменноостровский театр), площадь Старого театра, 13

Фото: bdt.spb.ru