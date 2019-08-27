Спектакль "Пушкин"

Возрастное ограничение: 16+.

Театр Сергея Безрукова представляет свой взгляд на жизнь и судьбу Александра Сергеевича Пушкина. Действие спектакля охватывает большой период из жизни поэта: начиная со ссылки в Михайловское и приезда туда Пущина в 1825 году, до трагической дуэли в 1837-м.

Слишком много лет прошло со смерти великого писателя. Для многих он давно превратился в бронзовый памятник, в классику русской литературы. Поэтому задачей Безрукова было показать живого человека, со своими страстями и жизненными коллизиями. Пушкин в спектакле озорной, ранимый, страстно любящий друзей и ненавидящий врагов, острый на язык и скорый на дерзкий поступок человек. Он не желает сносить унижения и готов биться насмерть, чтобы отстоять свою честь.

Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15

Видео: YouTube / Sergey Bezrukov