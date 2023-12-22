Спектакль "Прощание в июне"

Постановку покажут 31 мая в театре на Фонтанке. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Времена меняются, а молодые остаются молодыми. Герои постановки любят, переживают расставание, воюют с несправедливостью, ссорятся, ругаются, горячо мирятся, как и 100 лет тому назад. Герои Вампилова понятны любому молодому поколению. Новые, пятые, самые многочисленные "спиваки", вместе со своим Мастером представят первую премьеру сезона 2023–2024 гг. в Молодежном театре на Фонтанке. В ролях — студенты 4-го актерско-режиссерского курса Российского государственного института сценических искусств (мастерская С. Я. Спивака).

Фото: ВКонтакте / Молодёжный театр на Фонтанке