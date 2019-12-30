В Александринском театре сыграют спектакль об истории театра для младшеклассников.

В Александринке представят детский спектакль "Призраки театра". Постановка предусмотрена для школьников от 7 до 12 лет. В сопровождении капельдинеров и актеров зрителей проведут по зданию и расскажут о его истории.

Общения с маленькими гостями будет проходить в ритмизованной прозе, которая уже была опробована на широкой публике в рамках проекта "Невский проспект". Режиссерами и вдохновителями постановки стали Александр Артемов и Дмитрий Юшков.

Продолжительность: 45 минут. Идет без антракта.