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Спектакль "Призраки театра"
Сегодня, 11:30
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lesjasap

Спектакль "Призраки театра"

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В Александринском театре сыграют спектакль об истории театра для младшеклассников.

В Александринке представят детский спектакль "Призраки театра". Постановка предусмотрена для школьников от 7 до 12 лет. В сопровождении капельдинеров и актеров зрителей проведут по зданию и расскажут о его истории. 

Общения с маленькими гостями будет проходить в ритмизованной прозе, которая уже была опробована на широкой публике в рамках проекта "Невский проспект". Режиссерами и вдохновителями постановки стали Александр Артемов и Дмитрий Юшков.

Продолжительность: 45 минут. Идет без антракта.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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