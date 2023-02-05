Спектакль "Привидения" создали народная артистка РСФСР Светлана Крючкова и режиссер Роман Мархолиа. В основе – одноименная пьеса Генрика Ибсена. По замыслу постановщиков, "Привидения" – притча о трагичности человеческого существования.
В центре сюжета окажется вдова Элен Алвинг, готовящаяся открыть детский приют в память о своем "идеальном супруге". Но истинный мотив ее решений укрыт завесой страшной тайны семьи.
Персонажи будто марионетки в руках призраков прошлого, они пытаются прервать цепочку трагических событий. Но может ли человек управлять своей судьбой?
Фото: bdt.spb.ru
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