Спектакль "Привидения" покажут 16 апреля в БДТ имени Г. А. Товстоногова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль "Привидения" создали народная артистка РСФСР Светлана Крючкова и режиссер Роман Мархолиа. В основе – одноименная пьеса Генрика Ибсена. По замыслу постановщиков, "Привидения" – притча о трагичности человеческого существования.

В центре сюжета окажется вдова Элен Алвинг, готовящаяся открыть детский приют в память о своем "идеальном супруге". Но истинный мотив ее решений укрыт завесой страшной тайны семьи.

Персонажи будто марионетки в руках призраков прошлого, они пытаются прервать цепочку трагических событий. Но может ли человек управлять своей судьбой?

Фото: bdt.spb.ru