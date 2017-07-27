Спектакль "Привидения" представят 25 февраля в БДТ имени Г. А. Товстоногова. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Этот спектакль – работа народной артистки РСФСР Светланы Крючковой и режиссера Романа Мархолиа. В основу легла одноименная пьеса Генрика Ибсена.

Согласно замыслу создателей, "Привидения" – притча о трагичности человеческого существования. В центре оказывается вдова Элен Алвинг, которая готовится открыть детский приют в память о своем супруге. Но истинный мотив ее решений укрыт завесой страшной тайны.

Также в родительский дом из Парижа возвращается сын героини Освальд. Он умалчивает причину своего возвращения.

Фото: bdt.spb.ru