Спектакль "Привидения"

Спектакль является совместной работой народной артистки РСФСР Светланы Крючковой и режиссера Романа Мархолиа. В основе постановки – одноименная пьеса Генрика Ибсена.
"Привидения" – притча о тяжести человеческого существования. В центре сюжета оказалась вдова Элен Алвинг, которая собирается открыть детский приют в память о своем "идеальном муже". Но ее истинный мотив скрыт страшной семейной тайной.
Из Парижа в дом возвращается сын женщины Освальд, и он также умалчивает настоящую причину своего возвращения.
Фото: bdt.spb.ru
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