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Спектакль "Привидения"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Привидения"

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Спектакль "Привидения" покажут 18 декабря в БДТ имени Г. А. Товстоногова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль является совместной работой народной артистки РСФСР Светланы Крючковой и режиссера Романа Мархолиа. В основе постановки – одноименная пьеса Генрика Ибсена. 

"Привидения" – притча о тяжести человеческого существования. В центре сюжета оказалась вдова Элен Алвинг, которая собирается открыть детский приют в память о своем "идеальном муже". Но ее истинный мотив скрыт страшной семейной тайной. 

Из Парижа в дом возвращается сын женщины Освальд, и он также умалчивает настоящую причину своего возвращения. 

Фото: bdt.spb.ru 

Теги: пьеса, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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