Спектакль "Привидения" покажут 18 декабря в БДТ имени Г. А. Товстоногова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль является совместной работой народной артистки РСФСР Светланы Крючковой и режиссера Романа Мархолиа. В основе постановки – одноименная пьеса Генрика Ибсена.

"Привидения" – притча о тяжести человеческого существования. В центре сюжета оказалась вдова Элен Алвинг, которая собирается открыть детский приют в память о своем "идеальном муже". Но ее истинный мотив скрыт страшной семейной тайной.

Из Парижа в дом возвращается сын женщины Освальд, и он также умалчивает настоящую причину своего возвращения.

Фото: bdt.spb.ru