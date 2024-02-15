Спектакль "Примадонны" покажут 20 марта во Дворце культуры "Выборгский". Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Комедия вдохновлена фильмом 50-х годов прошлого века "В джазе только девушки" с Мерлин Монро в главной роли.

Главные персонажи спектакля Джек и Лео – актеры, зарабатывающие на жизнь, играя за маленькие гонорары в провинциальных театрах сценки из Шекспира. Однако однажды появляется шанс изменить судьбу: они узнают, что пожилая миллионерша разыскивает пропавших племянниц, чтобы передать им все свои деньги. Так, Джек и Лео используют актерские способности, чтобы обмануть женщину.

План прост, но все начинает идти так, как не должно.

Фото: comedytheatre.ru