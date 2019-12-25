Спектакль "Причуды... Вредно не мечтать..."

Возрастное ограничение: 12+.

ДК Выборгский подготовил чудесную постановку о любви, ее величии и важности в жизни. Каждый герой истории находится в поисках счастья, и порой отчаяние доводит их до смешных, стеснительных и странных поступков. Однако когда рядом появляется человек, готовый изменить мир, открыть глаза, оказывается, что мы к этому совсем не готовы. Ведь так трудно освободиться от старых, неудавшихся отношений и найти взаимопонимание с новыми людьми.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: bileter.ru