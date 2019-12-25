Спектакль "Превращение"

Постановка по легендарному одноименному рассказу Франца Кафки в театре "На Литейном" родилась в 2018 году. Режиссер Геннадий Тростянецкий представил свою версию излюбленного театрами произведения.
В этом спектакле не только размышления о том, кто такой Франц Кафка, что случилось в семье Грегора Замзы, однажды проснувшегося жуком. А также и о том, какие превращения происходят сегодня с каждым из нас.
Спектакль идет 2 часа без антракта.
Цена билетов: от 500 рублей
Место: Театр на Литейном, Литейный пр., 51
Фото: Театр на Литейном
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