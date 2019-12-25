Спектакль "Превращение"

Новый взгляд на рассказ Франца Кафки (16+).

Постановка по легендарному одноименному рассказу Франца Кафки в театре "На Литейном" родилась в 2018 году. Режиссер Геннадий Тростянецкий представил свою версию излюбленного театрами произведения.

В этом спектакле не только размышления о том, кто такой Франц Кафка, что случилось в семье Грегора Замзы, однажды проснувшегося жуком. А также и о том, какие превращения происходят сегодня с каждым из нас.

Спектакль идет 2 часа без антракта.

Цена билетов: от 500 рублей

Место: Театр на Литейном, Литейный пр., 51

Фото: Театр на Литейном