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Спектакль "Преступление и наказание. Девять дней Родиона Романовича Раскольникова"
Сегодня, 19:30
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himif

Спектакль "Преступление и наказание. Девять дней Родиона Романовича Раскольникова"

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Постановка в исполнении одного актера в театре "Мастерская".

Известный каждому со школы роман Достоевского "Преступление и наказание" рассмотрели в театре "Мастерская" с другого угла. Постановку Андрея Гаврюшкина сделали в формате моноспектакля.

В постановке сосредоточены несколько дней жизни главного героя, Родиона Раскольникова. Его глазами зритель увидит стремительно разворачивающийся сюжет и историю убийства, обернувшуюся гибелью души. В этом монологе и поиск себя, и поиск Бога и истины – настоящие мысли бедного студента, его исповедь. Раскольников пройдет весь путь от зарождения страшной идеи до раскаяния.

В роли Раскольникова: Федор Климов.

 

Цена билета: от 1500 рублей

Место: театр "Мастерская", Народная ул., 1

Фото: театр "Мастерская"

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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