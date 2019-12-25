Моноспектакль "Преступление и наказание"

Постановка в исполнении одного актера в театре "Мастерская".

Известный каждому со школы роман Достоевского "Преступление и наказание" рассмотрели в театре "Мастерская" с другого угла. Постановку Андрея Гаврюшкина сделали в формате моноспектакля.

В постановке сосредоточены несколько дней жизни главного героя, Родиона Раскольникова. Его глазами зритель увидит стремительно разворачивающийся сюжет и историю убийства, обернувшуюся гибелью души. В этом монологе и поиск себя, и поиск Бога и истины – настоящие мысли бедного студента, его исповедь. Раскольников пройдет весь путь от зарождения страшной идеи до раскаяния.

В роли Раскольникова: Федор Климов.

Цена билета: от 900 рублей

Место: театр "Мастерская", Народная ул., 1

Фото: театр "Мастерская"