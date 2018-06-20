Спектакль "Посторонний"

Сюжет спектакля развернется на сцене Большого театра кукол.

На сцене Большого театра кукол состоится спектакль студентов режиссерской мастерской Руслана Кудашова "Посторонний" по мотивам повести Альбера Камю. Режиссером выступил Д.Казачук.

По сюжету молодой человек Артур Мерсо не плачет и не грустит на похоронах своей матери. Более того, он стреляет в человека и в итоге приговаривается к смертной казни.

Режиссер – Денис Казачук

Художественный руководитель – Руслан Кудашов

Художник – Ирина Титовец

Премьера – 5 марта 2019 года

Спектакль идет без антракта.