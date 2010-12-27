Спектакль «Посмотри на него»

Постановка по автобиографической книге Анны Старобинец — результат сотрудничества Площадки "Скороход", Театра Ненормативной Пластики и Форума независимого театра.
Это откровенная и эмоциональная история беременной женщины, узнавшей о смерти своего неродившегося ребёнка. Героине предстоит совершить сложнейший выбор в своей жизни. Этот спектакль – пример театра, который снимает табу с противоречивых тем.
Место: Московский пр. 107, корп. 5
Возрастное ограничение: 18+
Цена билета: от 1000 рублей
Фото: "Площадка Скороход", Вконтакте
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