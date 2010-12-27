Спектакль «Посмотри на него»

Трагическая и непростая тема в истории одной семьи.

Постановка по автобиографической книге Анны Старобинец — результат сотрудничества Площадки "Скороход", Театра Ненормативной Пластики и Форума независимого театра.

Это откровенная и эмоциональная история беременной женщины, узнавшей о смерти своего неродившегося ребёнка. Героине предстоит совершить сложнейший выбор в своей жизни. Этот спектакль – пример театра, который снимает табу с противоречивых тем.

Место: Московский пр. 107, корп. 5

Возрастное ограничение: 18+

Цена билета: от 1000 рублей

Фото: "Площадка Скороход", Вконтакте