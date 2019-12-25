Спектакль "Последний пылкий влюбленный"

Возрастное ограничение: 18+.

Владельцу рыбного ресторана Барни Кэшмену уже за 40. За его плечами более 20 лет брака, трое детей и успешный бизнес. За всю свою жизнь Барни ни разу не подрался, не злоупотреблял алкоголем, не изменял жене. Но возможно ли хотя бы раз в жизни дать волю своим фантазиям и испытать нечто такое, чего не испытывал никогда? Однажды плотина чувств прорывается через все это затянувшееся однообразие, и все сокровенные желания вдруг начинают сбываться.

Длительность: 3 часа

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru