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Спектакль "Последний пылкий влюбленный"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Последний пылкий влюбленный"

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Возрастное ограничение: 18+.

Владельцу рыбного ресторана Барни Кэшмену уже за 40. За его плечами более 20 лет, прожитых с женой, трое детей, успешный бизнес. За всю свою жизнь он ни разу не подрался, не изменял жене, не отрывался на рок-концерте, не злоупотреблял алкоголем, носил только респектабельные синие костюмы и скучал на курортах. Однажды плотина чувств прорывается через все это затянувшееся однообразие, и все сокровенные желания вдруг начинают сбываться.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru

Теги: постановка, приют комедианта, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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