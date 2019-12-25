Спектакль "Последний пылкий влюбленный"

Возрастное ограничение: 18+.

Владельцу рыбного ресторана Барни Кэшмену уже за 40. У него за плечами более 20 лет, прожитых с женой, трое детей, успешный бизнес. За всю свою жизнь он ни разу не подрался, не ввязался ни в какую авантюру, не изменял жене, не отрывался на рок-концерте, носил только респектабельные синие костюмы и скучал на курортах. Но возможно ли хотя бы раз в жизни дать волю своим фантазиям и тайным желаниям? Однажды плотина чувств прорывается через все это затянувшееся однообразие, и все сокровенные желания вдруг начинают сбываться…

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27/9

Фото: pkteatr.ru