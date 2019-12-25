Спектакль "Попрыгунья"

Спектакль представят 19 октября в "Балтийском доме". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Зрители театра любят спектакль "Душечка" по одноименному рассказу А. П. Чехова, поставленный Александрой Мамкаевой. Режиссер вновь обращается к автору: в центре снова женщина, но уже иная.

По сюжету Ольга Ивановна вращается в светском обществе, вокруг нее – артисты, певцы, художники и писатели. Все они уверяют девушку в "талантах" и будущем успехе. Супруг Осип Степаныч, работающий в больницах, кажется на фоне ярких знакомых скучным человеком. Так, героиня заводит роман с молодым художником. Только правдивы ли его слова о любви?

Фото: pxhere