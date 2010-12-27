Спектакль "Поминальная молитва"

Драматический театр на Литейном представляет постановку по пьесе Григория Горина.

Драматический театр на Литейном представляет постановку по пьесе Григория Горина. Спектакль не оставит зрителя равнодушным и заставит задуматься над такими вопросами, как остался ли Бог в этом пустом и холодном мире? И способен ли человек остаться человеком без Бога и пережить все тяготы и лишения, которые приготовила ему судьба?

Режиссер: н.а. России А.Кузин

Автор: Г. Горин

Актеры: Т.Ткач, В.Кухарешин, И.Кушнир, Г.Сысоев, П.Воронова, Л.Ельцова, Н.Зыбенкова, М.Иванова, О.Иванова, М.Овсянникова, Н.Тройницкая, Д.Трухина, А.Ширшина, В.Щербакова, С.Азеев, А.Безруков, С.Колос, А.Кошкидько, И.Милетский, С.Миронов, С.Мосьпан, И.Сергеев и др

Продолжительность: 2 часа.